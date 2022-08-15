Украинская Википедия сообщила о гибели Пригожина от удара HIMARS

По данным украинской Википедии, известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин погиб в Донбассе 14 августа.

Согласно последним правкам статьи, место смерти предпринимателя – город Попасная в Луганской Народной Республике.

Ранее в российских Telegram-каналах сообщалось, что украинские военные обстреляли штаб «ЧВК Вагнера» в городе Попасная. Базу «вагнеровцев» атаковали с применением американской реактивной системы HIMARS.

Параллельно с этим в Сети распространились слухи об исчезновении Пригожина, а люди из его окружения сообщили, что он якобы не выходит на связь.