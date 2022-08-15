Аксенов назвал ложью информацию о массовом отъезде людей из Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью распространяемую информацию, что люди якобы массово уезжают из региона из-за того, что там небезопасно.

"С точки зрения того, что с Крыма бегут – это ложь полная ", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, фейковые сообщения распространяет украинская сторона, из-за этого у некоторых людей возникают опасения при поездке в Крым.

Напомним, 9 августа произошли взрывы на аэродроме в Новофедоровке. Погиб один человек, пострадали 13. Сразу после инцидента образовались пробки длиной несколько километров в районе крымского города Саки. Отмечалось, что выехать в сторону Симферополя или Евпатории пытаются в основном отдыхающие, но есть и местные жители.