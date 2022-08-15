Защитник Станислав Гареев второй раз за год ушел из "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" официально объявил о расторжении контракта с защитником Станиславом Гареевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, действие договора с игроком прекращено по взаимному согласию сторон и без проведения компенсационных выплат. В "Автомобилисте" пожелали Станиславу успешного поиска новой команды и хорошего продолжения карьеры. О причинах расставания с защитником в клубе говорить не стали.

Напомним, это уже второй уход Гареева из "Автомобилиста" в 2022 году. В феврале он разорвал контракт с уральской командой и уехал играть в Финляндию.

В июне "Автомобилист" объявил о заключении нового контракта с российским защитником. Двустороннее соглашение со Станиславом Гареевым было рассчитано на один год.