Защитник Станислав Гареев второй раз за год ушел из "Автомобилиста"

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

Защитник Станислав Гареев второй раз за год ушел из "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" официально объявил о расторжении контракта с защитником Станиславом Гареевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, действие договора с игроком прекращено по взаимному согласию сторон и без проведения компенсационных выплат. В "Автомобилисте" пожелали Станиславу успешного поиска новой команды и хорошего продолжения карьеры. О причинах расставания с защитником в клубе говорить не стали.

Напомним, это уже второй уход Гареева из "Автомобилиста" в 2022 году. В феврале он разорвал контракт с уральской командой и уехал играть в Финляндию.

В июне "Автомобилист" объявил о заключении нового контракта с российским защитником. Двустороннее соглашение со Станиславом Гареевым было рассчитано на один год.

Теги: Гареев, Автомобилист, расторжение, контракт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.06.2022 11:45 Мск Защитник Станислав Гареев вернулся в "Автомобилист" из Финляндии
Ранее 08.02.2022 13:47 Мск Защитник "Автомобилиста" Станислав Гареев разорвал контракт с клубом
Ранее 30.09.2021 08:28 Мск "Автомобилист" проиграл "Салавату" и подписал их бывшего защитника


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети