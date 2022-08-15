Материалы по делу хакеров из Lurk повторно рассмотрят уже в августе

Свердловский областной суд повторно рассмотрит материалы уголовного дела хакерской группировки Lurk уже в августе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Процесс состоится 23 августа. До этого суд уже успел заслушать доклад по апелляционным жалобам. Ранее в пресс-службе также уточняли, что в суд поступило более 25 апелляционных жалоб, рассмотрение которых стартовало еще 29 июля.

Напомним, в середине февраля этого года Кировский районный суд вынес приговор группе программистов, обвиняемых в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами в США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Штатов, однако следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

Всего на скамье подсудимых находились более 20 человек. Суд признал Козловского организатором группы Lurk, ему было назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Остальные фигуранты также получили различные сроки.

Накануне.RU уже рассказывало, что стоит за приговором группе хакеров. Прочитать текст можно по ссылке: Дело Lurk сфабриковано предателями Родины?