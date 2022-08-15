Мэр Киева Виталий Кличко развелся после 26 лет брака

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что развелся с женой Натальей, с которой состоял в браке 26 лет. У пары трое детей, которые учатся за границей, да и сама Наталья живет в Германии (где раньше продолжительное время жил и Кличко).

"Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - заявил Кличко в интервью изданию "Бабель".