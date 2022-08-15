15 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пропавшую маленькую пермячку нашли мертвой (2022) | Фото: Следственный комитет по Пермскому краю

СМИ: Гибель маленькой пермячки наступила в результате несчастного случая

Одной из версий смерти шестилетней Насти Б. в Пермском крае является несчастный случай. О том, что на теле девочки якобы не было обнаружено следов насильственной смерти, сообщает "Комсомольская Правда" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах и волонтеров.

Девочка пропала несколько дней назад. Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась. Ребенка искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Было осмотре но больше 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 человек.

Накануне тело Насти нашли в пожарном колодце с водой – недалеко от того места, где в последний раз свидетели видели девочку. Сообщается, что волонтеры осматривали этот колодец, но могли не заметить Настю и прикрыли крышку.

"Все остальные, кто искал ребенка позже, тоже подходил к колодцу, чтобы проверить, есть ли там девочка или нет. И в этот момент ребенка продолжало еще больше присыпать землей. А на третий день она всплыла и находилась почти на поверхности", - цитирует издание свой источник.

Источник в силовом ведомстве также подтвердил, что с пропавшей девочкой произошел несчастный случай. Оставшись одна, она упала в пожарный водоем, в котором была закопана бочка. В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка действиям юридических и должностных лиц, которые изготовили это объект, и на чьем балансе он находится.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера, назначен необходимый комплекс экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Следственного комитета России.

Теги: колодец, уголовное дело, расследование, Настя Б, девочка



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