15 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

На Урале открылись первые магазины жестких дискаунтеров "Чижик"

В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае открылись первые магазины сети жестких дискаунтеров "Чижик". Только в Екатеринбурге горожане могут закупиться сразу в трех продуктовых точках, в Челябинске и Перми - в двух. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе X5 Group, до конца августа на Среднем Урале запланировано открытие еще 11 магазинов, а до конца года - 40 "жестких дискаунтеров".

"Чижик" уже успел зарекомендовать себя как сеть для рациональных покупателей, и благодаря растущей популярности формата мы продолжаем его активную экспансию в новые регионы, — заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева. — Мы рады, что "Чижик" выходит на Урал и надеемся, что потребители по достоинству оценят наши "жесткие дискаунтеры" и их важную социальную функцию по обеспечению населения наиболее доступными и качественными продуктами".

Напомним, что в Екатеринбурге также открылся новый мультиформатный распределительный центр. Он будет снабжать продуктами питания 250 магазинов в Екатеринбурге и на Среднем Урале, а также поставлять товары в соседние регионы.

На сегодняшний день магазины "Чижик" находятся в Москве, Московской области, Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. Всего в текущем году компания X5 Group планирует открыть свыше 400 торговых точек.

Адреса, по которым можно найти "Чижик" в своем городе:

  • Екатеринбург — Волгоградская, 47; Крестинского, 2; Серафимы Дерябиной, 24;
  • Ревда — Мичурина, 9;
  • Челябинск — Российская, 63; Зальцмана, 23;
  • Пермь — Механошина д.31; Космонавтов, 258.

Теги: Чижик, дискаунтер, магазин



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