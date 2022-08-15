На Урале открылись первые магазины жестких дискаунтеров "Чижик"

В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае открылись первые магазины сети жестких дискаунтеров "Чижик". Только в Екатеринбурге горожане могут закупиться сразу в трех продуктовых точках, в Челябинске и Перми - в двух. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе X5 Group, до конца августа на Среднем Урале запланировано открытие еще 11 магазинов, а до конца года - 40 "жестких дискаунтеров".

"Чижик" уже успел зарекомендовать себя как сеть для рациональных покупателей, и благодаря растущей популярности формата мы продолжаем его активную экспансию в новые регионы, — заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева. — Мы рады, что "Чижик" выходит на Урал и надеемся, что потребители по достоинству оценят наши "жесткие дискаунтеры" и их важную социальную функцию по обеспечению населения наиболее доступными и качественными продуктами".

Напомним, что в Екатеринбурге также открылся новый мультиформатный распределительный центр. Он будет снабжать продуктами питания 250 магазинов в Екатеринбурге и на Среднем Урале, а также поставлять товары в соседние регионы.

На сегодняшний день магазины "Чижик" находятся в Москве, Московской области, Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях. Всего в текущем году компания X5 Group планирует открыть свыше 400 торговых точек.

Адреса, по которым можно найти "Чижик" в своем городе: