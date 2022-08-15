Суд в Нидерландах вынесет вердикт по делу о крушении MH17 в ноябре

Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing на Донбассе.

"17 ноября 2022 года выбрано в качестве даты вынесения решения по делу о крушении рейса MH17", - сообщается в заявлении голландского суда в Twitter.

В декабре прошлого года прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для четырех обвиняемых в крушении Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии". Обвинение не считает, что кто-то из них лично участвовал в пуске ракеты по самолету, но они, по мнению прокуратуры страны, несут ответственность за катастрофу.

Прокуратура также заявила, что следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит самолет, кроме ЗРК "Бук", якобы, доставленный с территории России.