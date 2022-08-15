В Бурятии возвращают обязательное ношение масок в общественных местах
В Бурятии возвращают обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение принято региональным оперштабом.
Маски необходимо будет носить в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, общественном транспорте и общественных местах.
Также штаб анонсировал ужесточение антиковидных ограничений, они будут введены в отдельном указе главы республики.
В последние дни в регионе выявляется более сотни новых случаев ковида ежедневно, тогда как в мае-июне суточный прирост составлял не более 10 случаев.