В Бурятии возвращают обязательное ношение масок в общественных местах

В Бурятии возвращают обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение принято региональным оперштабом.

Маски необходимо будет носить в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, общественном транспорте и общественных местах.

Также штаб анонсировал ужесточение антиковидных ограничений, они будут введены в отдельном указе главы республики.

В последние дни в регионе выявляется более сотни новых случаев ковида ежедневно, тогда как в мае-июне суточный прирост составлял не более 10 случаев.