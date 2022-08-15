15 Августа 2022
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Бурятии возвращают обязательное ношение масок в общественных местах

В Бурятии возвращают обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение принято региональным оперштабом.

Маски необходимо будет носить в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, общественном транспорте и общественных местах.

Также штаб анонсировал ужесточение антиковидных ограничений, они будут введены в отдельном указе главы республики.

В последние дни в регионе выявляется более сотни новых случаев ковида ежедневно, тогда как в мае-июне суточный прирост составлял не более 10 случаев.

Теги: бурятия, масочный режим, коронавирус, общественные места



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