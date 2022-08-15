В Челябинске задержали работников ЮУЖД по подозрению в хищении более 50 тонн топлива

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске задержали работников ЮУЖД по подозрению в хищении более 50 тонн топлива

В Челябинске задержали участников организованной преступной группы за кражу свыше 50 тонн дизельного топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал преступную группу для хищения дизельного топлива, предназначенного для нужд структурных подразделений Южно-Уральской железной дороги. В состав группы вошли более 20 работников ЮУЖД. Они на протяжении длительного времени получали топливо для нужд структурных подразделений железной дороги и фиктивно его списывали. Топливо перевозили на кустарную АЗС, где продавали. Деньги делили между собой.

На АЗС было изъято более 2,5 тонн похищенного дизельного топлива. Также в ходе проведенных обысков обнаружено и изъято более 10 тонн дизельного топлива, подготовленного к последующему хищению.

Всего было похищено свыше 50 тонн дизельного топлива. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов уголовного дела заключили под стражу.

Теги: ЮУЖД, топливо, кража,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети