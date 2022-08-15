В Челябинске задержали работников ЮУЖД по подозрению в хищении более 50 тонн топлива

В Челябинске задержали участников организованной преступной группы за кражу свыше 50 тонн дизельного топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал преступную группу для хищения дизельного топлива, предназначенного для нужд структурных подразделений Южно-Уральской железной дороги. В состав группы вошли более 20 работников ЮУЖД. Они на протяжении длительного времени получали топливо для нужд структурных подразделений железной дороги и фиктивно его списывали. Топливо перевозили на кустарную АЗС, где продавали. Деньги делили между собой.

На АЗС было изъято более 2,5 тонн похищенного дизельного топлива. Также в ходе проведенных обысков обнаружено и изъято более 10 тонн дизельного топлива, подготовленного к последующему хищению.

Всего было похищено свыше 50 тонн дизельного топлива. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов уголовного дела заключили под стражу.