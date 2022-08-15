Промсвязьбанк открыл отделение в Харьковской области

Промсвязьбанк, имеющий статус опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса РФ, открыл первое отделение на украинской территории, подконтрольной ВС РФ. Отделение открылось в городе Купянске Харьковской области.

Физлица смогут открыть дебетовые карты, открыть, пополнить счет, осуществить переводы, юрлица – оформить расчетно-кассовое обслуживание, осуществить переводы. О кредитовании населения и бизнеса речи пока не идет.

В начале июня ПСБ объявил о начале обслуживания клиентов в ЛНР и ДНР. Ранее также президент Росси Владимир Путин поручил ПСБ открыть офисы в Крыму до 1 октября 2022 года.

ПСБ – банк, полностью принадлежащий государству. Находится под западными санкциями.