15 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Алексей Холодарёв (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский депутат Холодарев хотел досрочно выйти на свободу. Суд отказал

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев не сумел обжаловать свой арест.
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Напомним, на прошлой неделе парламентарию вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". По некоторым данным, причиной стал его старый пост в социальной сети с фильмом "Он вам не Димон".

Октябрьский районный суд уральской столицы суд признал Холодарева виновным. Депутат был арестован на 14 суток.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, защита Алексея Холодарева подала апелляцию на решение райсуда.

"Областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", - уточнили в инстанции.

Ранее народный избранник был несколько раз оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за постов в соцсетях.

Теги: Холодарев, арест, апелляция, облсуд



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