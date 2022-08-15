Екатеринбургский депутат Холодарев хотел досрочно выйти на свободу. Суд отказал

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев не сумел обжаловать свой арест.

Напомним, на прошлой неделе парламентарию вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". По некоторым данным, причиной стал его старый пост в социальной сети с фильмом "Он вам не Димон".

Октябрьский районный суд уральской столицы суд признал Холодарева виновным. Депутат был арестован на 14 суток.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, защита Алексея Холодарева подала апелляцию на решение райсуда.

"Областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений", - уточнили в инстанции.

Ранее народный избранник был несколько раз оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за постов в соцсетях.