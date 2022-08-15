15 Августа 2022
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Политика В России
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде оценили визит на Тайвань делегации американских конгрессменов

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв полагает, что визит на Тайвань делегации американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем. О ситуации политик высказался в своём Telegram-канале.
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"Второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань –не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но, как говорится, тенденция. Посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем", - полагает Косачёв.

Он задаётся вопросом, а если бы Китай не дал приземлиться самолету с конгрессменами, и заявил бы при этом, что не собирался атаковать США в целом, а только отдельную ветвь власти или вообще частных лиц, это устроило бы Вашингтон?

"Откровенные провокации с Тайванем дают все основания сделать вывод о том, что США преследуют две цели. Первая – вывести из равновесия Пекин. Побуждая его к резкой – желательно силовой – реакции на откровенное хамство американцев, демонстративно нарушающих публично декларируемый принцип одного Китая. Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и – что важнее – с другими странами региона. А здесь уже вторая ключевая цель – сформировать антикитайский фронт в Азии", - написал Косачёв.

Предостережение опытного Генри Киссенджера, говорит Косачёв, по поводу рисков конфликта США и с Россией, и с Китаем одновременно в Вашингтоне, похоже, не услышано.

"Судя по всему, дефицит здравомыслия в руководстве страны, по-прежнему считающей себя вправе безнаказанно влезать во все мировые и региональные дела, начинает принимать угрожающие масштабы", - считает Косачёв.

Теги: Тайвань, Китай, США, Эд Марки



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