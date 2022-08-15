Дрон-камикадзе ВСУ разрушил вышку связи в белгородском селе, - Mash

Дрон-камикадзе ВСУ уронил вышку связи в селе Казинка Белгородской области, сообщил Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 14 августа. Уточняется, что проблем со связью и работой телевидения местные жители не испытывают. По их словам, вышка использовалась для слежения за лесными пожарами, она не охранялась.

На прошлой неделе местные жители заявляли о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. О каких-то происшествиях не сообщалось.