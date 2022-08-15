Белорусский тренер Виктор Гончаренко снова возглавил ФК "Урал"

Новым главным тренером футбольного клуба "Урал" стал Виктор Гончаренко.

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, контракт со специалистом заключен на 2 года.

Сегодня Гончаренко официально представят игрокам "шмелей", после чего тренер проведёт первую тренировку.

Гончаренко 45 лет, он уже возглавлял "Урал" в 2015 году. Специалист также работал в России с такими клубами как "Уфа", "Кубань", "Краснодар" и ЦСКА. С последними становился обладателем Суперкубка России, а также дважды серебряным призёром чемпионата. Гончаренко 10 раз признавали тренером года в Белоруссии.

Напомним, что решение об отставке предыдущего тренера Игоря Шалимова было принято на прошлой неделе руководством команды после неудачного старта в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). В первых четырёх турах "Урал" не набрал ни одного очка и забил всего один мяч, пропустив при этом 10. Первое очко команде из столицы Урала удалось заработать в пятом туре, сыграв нулевую ничью на выезде с воронежским "Факелом".

Первый матч с Гончаренко "Урал" проведёт дома, 20 августа, против "Пари НН" в рамках шестого тура РПЛ.