Бастрыкин поручил разобраться в смертельном ДТП с участием подростков и кареты "скорой помощи"

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться и установить причины и условия смертельного ДТП, произошедшего накануне ночью в Нижнем Тагиле. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Трагедия произошла сегодня около 02.55 на пересечении улиц Октябрьской революции и Газетной. Подростки угнали машину и пытались скрыться от правоохранителей. На перекрестке улиц Газетная – Октябрьской Революции в Ленинском районе города на скорости 170 км/ч и они врезались в скорую, которая ехала на вызов.

В результате погибли несовершеннолетний водитель легкового автомобиля, трое его пассажиров, в том числе сидевшая на заднем пассажирском сидении несовершеннолетняя, 2005 г.р., а также фельдшер скорой медицинской помощи, находившаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении. Водитель "скорой" и один из пассажиров "Хендай Акцент" госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

Позднее в следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). В свердловском главке МВД заявили, что ДТП не является результатом челленджа в TikTok.