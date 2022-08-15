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Происшествия Свердловская область
обвиняемый в стрельбе в подъезде дома по проспекту Седова (2021) | Фото: СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге обжалован мягкий приговор ЧОПовцу, стрелявшему по соседям

Прокуратура обжаловала приговор сотруднику ЧОП за угрозу убийством соседей с применением оружия в Екатеринбурге. В ведомстве посчитали вердикт суда слишком мягким.

Напомним, все случилось 3 сентября прошлого года в подъезде дома по проспекту Седова. Пьяный сотрудник частного охранного предприятия сделал несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от своих соседей – мужчины, его сожительницы и сына-инвалида. Только благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь прохожего трагических последствий удалось избежать.

Изначально охраннику было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", ему грозило до 15 лет лишения свободы. Однако Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статье "Угроза убийством" и назначил год ограничения свободы.

обвиняемый в стрельбе в подъезде дома по проспекту Седова(2021)|Фото: СКР по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, гособвинитель просил признать уральца виновным в покушении на убийство и назначить ему 8,5 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. После изучения приговора прокуратура Железнодорожного района подала апелляцию в Свердловский областной суд.

Надзорное ведомство указало на то, что райсуд допустил нарушения процессуального законодательства при постановлении приговора. По мнению прокуратуры, были неверно оценены доказательства стороны обвинения, что повлияло на выводы суда, а назначенное наказание несправедливо из-за его чрезмерной мягкости.

обвиняемый в стрельбе в подъезде дома по проспекту Седова(2021)|Фото: СКР по Свердловской области

"Прокуратура в апелляционном представлении просит суд второй инстанции отменить приговор районного суда для квалификации действий осужденного по более тяжкому составу преступления, предусматривающему ответственность за покушение на убийство двух и более лиц, и назначения наказания в виде реального лишения свободы на длительный срок", - отметили в ведомстве.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Теги: охранник, суд, апелляция, приговор, Екатеринбург



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