В Челябинской области мужчина сорвался со скалы

В Челябинской области мужчина сорвался с крутого скального обрыва и упал на камни, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел вечером 14 августа. Мужчина гулял вдоль реки Кыштым в районе дамбы. Он оступился и упал на камни с высоты около пяти метров. На место вызвали спасателей.

Мужчина находился в сознании, но от острой боли не мог пошевелиться. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, при помощи спинального щита подняли пострадавшего на верх и передали медикам.