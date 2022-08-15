15 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР
железная дорога путь состав вагон (2011) | Фото: Накануне.ru

Литовский банк, рассчитывающий транзит в Калининград, прекратил обрабатывать рублевые платежи

Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте.

Литовский "Шауляй Банк", который проводит платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, с 15 августа прекратил проводить платежные операции в рублях. Расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября.

Ранее губернатор области Антон Алиханов заявил, что Калининград уже исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. В частности, исчерпан лимит по перевозке отдельных видов железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов.

Теги: литва, шяуляй банк, транзит, калининград



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