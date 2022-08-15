Бастрыкин взял на контроль расследование смерти маленькой пермячки

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование обстоятельств смерти шестилетней девочки в Пермском крае на личный контроль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ребенок пропал несколько дней назад. Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась.

Ребенка искали правоохранмтели, спасатели и волонтеры. Было осмотре но больше 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 человек.

Накануне тело Насти нашли в пожарном колодце с водой – недалеко от того места, где в последний раз свидетели видели девочку.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе установления обстоятельств безвестного исчезновения 6-летней девочки и проведенном комплексе следственных действий. Также глава СК России поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера, назначен необходимый комплекс экспертиз", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования поставлены председателем следственного комитета России на личный контроль.