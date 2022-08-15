Бастрыкин взял на контроль расследование смерти маленькой пермячки

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пропавшую маленькую пермячку нашли мертвой (2022) | Фото: Следственный комитет по Пермскому краю

Бастрыкин взял на контроль расследование смерти маленькой пермячки

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование обстоятельств смерти шестилетней девочки в Пермском крае на личный контроль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ребенок пропал несколько дней назад. Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась.

Ребенка искали правоохранмтели, спасатели и волонтеры. Было осмотре но больше 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 человек.

Накануне тело Насти нашли в пожарном колодце с водой – недалеко от того места, где в последний раз свидетели видели девочку.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе установления обстоятельств безвестного исчезновения 6-летней девочки и проведенном комплексе следственных действий. Также глава СК России поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера, назначен необходимый комплекс экспертиз", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования поставлены председателем следственного комитета России на личный контроль.

Теги: Александр Бастрыкин, колодец, уголовное дело, расследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2022 08:30 Мск СК подтвердил гибель пропавшей маленькой пермячки
Ранее 15.08.2022 07:03 Мск Пропавшую маленькую пермячку нашли мертвой
Ранее 14.08.2022 13:40 Мск В Пермском крае объявлено вознаграждение за информацию о пропавшей девочке
Ранее 14.08.2022 12:13 Мск В Прикамье для поисков пропавшей девочки прибыли сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
Ранее 13.08.2022 16:12 Мск В Пермском крае ищут семилетнюю девочку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети