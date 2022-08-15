15 Августа 2022
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Россию уже "параллельно импортировано" товаров на 6,5 миллиардов долларов

Объем параллельного импорта в России с момента его запуска в мае уже составил $6,5 млрд руб., заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу". По его словам, до конца года объем товаров, ввезенных по этой схеме в Россию, может достичь $16 млрд.

"Таможенные склады и вся инфраструктура, задействованные для маркировки импортной продукции, работают в штатном режиме", - заявил министр.

Он отметил, что компании, локализовавшие производство или возобновившие поставки не попадают в списки на параллельный импорт или оперативно из них удаляются.

Теги: параллельный импорт, денис мантуров, локализация



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