Югра сразу строилась: округ имеет высокий потенциал развития строительной отрасли

В Ханты-Мансийске завершились финальные очные мероприятия II Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". На торжественной церемонии награждения были объявлены имена 30 победителей, в число которых вошли двое югорчан. Устроители мероприятия отметили высокий профильный потенциал Югры – 10% победителей представляют округ. Подробнее – в материале Накануне.RU.

"Лидеры строительной отрасли" – открытый конкурс управленцев строительной отрасли, организуемый для выявления перспективных руководителей и получения ими новых знаний, навыков и опыта. Из почти 12 тыс. участников профконкурса в полуфинал прошли 200 человек, в финале сразились 114. В итоге победили 30 конкурсантов, среди которых – югорчане Руслан Латыпов и Дмитрий Коробочкин.

Первенство проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Победители конкурс будут включены в отраслевой управленческий кадровый резерв и смогут получить в качестве наставника ведущих лидеров строительной отрасли. Также они смогут пройти стажировку в ведущих компаниях отрасли, в отраслевых министерствах и ведомствах, получат сертификаты и гранты на прохождение обучения и курсов повышения квалификации в вузах-партнерах конкурса, рекомендательные письма для исполнительных органов государственной власти своих регионов и компаний-партнеров конкурса.Очный финал конкурса, пленарное заседание и награждение победителей, приуроченное ко Дню строителя, в этом году прошли в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа.

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев на церемонии закрытия поблагодарил организаторов за то, что они выбрали Югру площадкой для финальных мероприятий конкурса.

"Для региона это имеет практический результат. В первую очередь, это привлечение кадров. В любой отрасли самое главное – люди. Мы увидели много подготовленных профессионалов, у которых горят глаза. Они готовы менять мир к лучшему. Запрос на таких лидеров у нас есть. Думаю, в ближайшее время мы увидим практические результаты конкурса как в виде реализации идей, так и в кадровом потенциале", - сказал Ислаев.

Председатель оргкомитета Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор в разговоре с Накануне.RU отметил высокий уровень всех участников первенства.

"Из 114 финалистов выбрать 30 победителей было очень трудно. Концентрировали внимание даже не на том, кто лучше или хуже, потому что уровень всех участников высок, а на том, какие проекты они предлагали, на наиболее актуальные решения", - сказал Моор.

По его мнению, все участники имеют высокую не только профессиональную, но и психологическую подготовку. 40% участников – сотрудники министерств, ведомств, руководители департаментов строительства, 60% - предприниматели или руководители проектов. Они находятся на пике профессионализма.

"Они очень внимательно участвовали в образовательных программах, которые для них были организованы", - сказал Моор.

В этом году в конкурсе впервые приняли участие представители Минобороны РФ – военно-строительная компания, сотрудники которой строили в пандемию "коронавирусные" госпитали.

"География участников широка. 200 полуфиналистов – 45 регионов России. Те 12 тыс., кто были в заявке, представляют 90% территории России", - сказал Моор.

Говоря о профильном потенциале Югры, Моор напомнил, что из 30 победителей два представляют округ, ещё один награждён специальным призом.

"10% всех победителей – очень хороший результат. И это произошло не потому, что "мы по округу походили и нашли". Выбирал оргкомитет. Это значит, что у них – проекты и знания, соответствующие лидерам. То есть в ХМАО – высокая концентрация профессионалов", - говорит Моор.

Каждый конкурсант получал задание сформировать свой взгляд развития строительной отрасли в том направлении, которым занимается конкретный участник.

"Нам важно было собрать не "замыленный" взгляд на возможное улучшение отрасли, и такие проекты нам и представляли. Участник даёт нам решение в технических рамках", - сказал Моор.

Отметим, согласно данным Минстроя РФ, средний балл индекса качества городской среды Югры в 2021 г. составил 195 из 360 (при среднем значении индекса, если говорить обо всех городах вместе, в 184 балла). Из 16 проанализированных городов 10 признаны городами с благоприятной городской средой. Мегион (199), Югорск (199), Покачи (197) и Урай (196) показали высочайший прирост индекса: 19, 13, 17 и 16 баллов соответственно. При этом Мегион, Покачи и Урай перешли в категорию городов с благоприятной средой. Значительное улучшение показателя достигнуто благодаря комплексной работе городских и региональных властей и активному участию горожан в развитии комфортной среды своих городов.

Группу "Крупные и большие города (100 тыс. – 1 млн жителей), находящиеся в условно дискомфортном климате" возглавил Ханты-Мансийск (237), Сургут (204) занял в ней третье место. В десятку лучших в своих размерно-климатических группах вошли Белоярский (217), Лангепас (207), Когалым (205), Нижневартовск (180) и Нефтеюганск (175).

"Индекс качества городской среды служит инструментом оценки потенциала развития российских городов. Мы видим, что достигнутые показатели намного выше, чем те, которые планировались в рамках реализации федерального проекта", – говорит Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.