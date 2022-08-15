15 Августа 2022
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Африканские студенты в России (2017) | Фото: taday.ru

В Малави 170 местных жителей присоединились к РПЦ

В селе Нтику (округ Зомба, Малави) сразу 170 местных жителей приняли православие, то есть были крещены и стали членами РПЦ. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, разместивший небольшое видео.
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Напомним, 29 декабря 2021 года Священный Синод РПЦ принял под омофор патриарха Московского и всея Руси православных Африки, создав на ее территории свой Экзархат. То есть вся Африка стала канонической территорией РПЦ. Хотя ушедший в раскол Александрийский Патриархат, который ранее окормлял Африку, это не признал, почти половина православных клириков в Африке (около 200 из примерно 500) уже перешла в РПЦ. Митрополит Леонид заявил, что РПЦ пришла в Африку навсегда. И интерес к православию среди африканцев после этого заметно вырос.

В Африке большинство населения к югу от Сахары считается христианским, но православными являются лишь около миллиона при населении континента 1,4 млрд. С приходом РПЦ в Африку их число может вырасти, поскольку во многих африканских странах с симпатией относятся к России еще со времен СССР. Африка для России является потенциальной макрозоной, считает историк Андрей Фурсов. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Африку сказал, что ее роль во внешней политике России будет "существенно повышена".

Малави расположено на юго-востоке Африки между Замбией и Мозамбиком. Это небольшая страна, по площади равная Волгоградской области, но с населением почти 20 млн человек, которое быстро увеличивается - на 0,5 млн в год. Малави - одна из самых быстрорастущих и молодых стран мира. Ежегодный прирост населения составляет 2,5%, а медианный возраст - всего 17 лет, то есть половина его населения - дети.

Теги: Африка, Малави, РПЦ, церковь, православие, крещение



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