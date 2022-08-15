15 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи (2022) | Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

В свердловском МВД отрицают, что к ДТП с пятью погибшими привел челленндж в TikTok

В свердловском Главке МВД рассказали новые подробности ДТП с пятью погибшими и двумя пострадавшими в Нижнем Тагиле.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первый сигнал о дорожной трагедии на пересечении улиц Октябрьской Революции и Газетная поступил в дежурную часть ГИБДД 15 августа около 3 часов ночи от диспетчера СМП.

"По предварительным данным, водитель иномарки "Хендэ Акцент" с региональными госномерами, двигаясь на большой скорости, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ Луидор" службы 03. Личности всех участников автокатастрофы представители МВД уже установили. С учетом того, что тела некоторых из них сильно пострадали в огне, на это у инспекторов ДПС ушло гораздо больше времени, чем обычно", - рассказал полковник Горелых.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: В. Н. Горелых

По его информации, все погибшие и выжившие в аварии являются местными жителями.

"Иномаркой управлял подросток 2005 года рождения, который взял ее без разрешения своих родителей. Ключи от машины находились в свободном доступе, лежали дома на тумбочке, поэтому сообщения некоторых СМИ о челлендже в TikTok об угоне автомобиля, вероятнее всего, являются фейком. Скончавшийся юноша водительского удостоверения на право управления транспортным средством не имел. Его семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Родители три раза привлекались по статье 5.35 КоАП РФ за самовольный уход несовершеннолетнего сына и за ненадлежащий контроль по исполнению обязанностей в части обучения подростка", - уточнил представитель МВД.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

По его данным, за рулем "неотложки" находился мужчина 1974 года рождения, он с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в городскую больницу. В то же медучреждение с травмами различной степени тяжести доставлен чудом выживший пассажир 2003 года рождения из иномарки.

"Из-за полученных в ДТП несовместимых с жизнью травм погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, а также два молодых человека, 2003 и 2004 годов рождения из "Хендэ", и женщина-фельдшер 1977 года рождения из машины "скорой помощи". Наличие или отсутствие в крови водителя "Хендэ" алкоголя установит экспертиза.

Сейчас инспекторы ДПС анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, как долго лихач на иномарке находился за рулем, маршрут его передвижения и скоростной режим. Собранные по данному ЧП материалы полиция направила для дальнейшего расследования в органы СКР, где и будут установлены более подробные и точные обстоятельства смертельной аварии", - резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, что по факту смертельной аварии в Нижнем Тагиле уже возбуждено уголовное дело.

ДТП в Нижнем Тагиле, в котором пьяный 16-летний врезался в машину скорой помощи(2022)|Фото: vk.com/inc_nt / Инцидент Нижний Тагил

Теги: МВД, авария, Нижний Тагил



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