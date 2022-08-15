В мэрии Екатеринбурга подтвердили появление многоэтажки вблизи Усадьбы купца Волкова

В мэрии Екатеринбурга подтвердили возможное появление новостроек вблизи Усадьбы купца Волкова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, при строительстве будет учтено наличие рядом памятника архитектуры, а сама усадьба не пострадает.

"Утвержденный проект межевания не исключает появления новых объектов капитального строительства внутри квартала, однако данные решения в обязательном порядке должны учитывать требования по охране объектов культурного наследия, а именно объекта регионального значения "Дом Волкова А.А.", утвержденные приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.10.2020 № 874. Предусмотренное проектом межевания образование единого земельного участка, на котором находится объект культурного наследия "Дом Волкова А.А.", является землеустроительным вопросом и не влечет за собой снос данного объекта, который охраняется государством", - говорится в сообщении.

Напомним, речь идет о здании на пересечении улиц Луначарского - Куйбышева. Ранее глава города Алексей Орлов утвердил проект межевания относительно участков, расположенных в границах улиц Луначарского – Куйбышева – Мамина-Сибиряка – Карла Маркса, из-за чего судьба архитектурного памятника была поставлена под вопрос. Таким образом назначение участка было изменено.

На этот счет в мэрии добавили, что проект предусматривает решение вопросов касательно месторасположения уже существующих объектов. Так, например, ранее установленные красные линии в районе пересечения улиц Куйбышева и Луначарского пересекали "Дом Волкова". Из-за этого границы красных линий придется перенести, чтобы в будущем сохранить здание и включить его в границы квартала.

Согласно проекту, площадь участка под школой № 76 (ул. Луначарского, д. 200) была увеличена. Также сформирован земельный участок под озелененную территорию общего пользования – сквер у Дома Художника по улице Куйбышева. Проект межевания соответствует решениям эскизного проекта благоустройства, который был рассмотрен и утвержден на Совете по развитию общественных пространств еще в 2021 году.