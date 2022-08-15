Глава Березников ушел в отставку

Глава Березников Константин Светлаков заявил о досрочном прекращении полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

О своем решении глава города объявил в социальной сети "ВКонтакте". По словам мэра, на такой шаг его толкнули "семейные обстоятельства".



"Березники – мой родной город. И, конечно, принимая участие в конкурсе на должность главы, я планировал реализацию целого ряда проектов, направленных на социально-экономическое развитие нашей территории. Часть из них воплощены. Другие находятся в стадии реализации. В администрации сложилась крепкая, профессиональная команда, которая сможет отработать данные проекты и замыслы. Помимо желания достигать в трудовой или политической деятельности успехов и высот, не менее важно для каждого быть рядом с близкими людьми, с семьей.



Поэтому в связи с семейными обстоятельствами, а также планами на достижение новых профессиональных уровней, заявляю об отставке по собственному желанию и досрочном прекращении полномочий главы города 16 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Чиновник поблагодарил коллег, руководителей промышленных предприятий, бюджетных организаций и учреждений, представителей малого и среднего бизнеса, общественности, горожан за совместную работу.