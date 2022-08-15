В Екатеринбурге открыт новый мультиформатный распределительный центр

Сегодня в Екатеринбурге открылся новый мультиформатный распределительный центр компании X5 Group.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, он будет снабжать продуктами питания 250 магазинов в Екатеринбурге и на Среднем Урале, а также поставлять товары в соседние регионы. Площадь распределительного центра составляет более 18,7 тысячи квадратных метров. Поставлять продукцию в торговую сеть планируют более 200 компаний.

При этом логистический комплекс является мультиформатным. Здесь можно хранить продукты бакалейной группы, товары категории "ультрафреш", замороженные продукты и алкоголь. А обеспечивать бесперебойную работу распределительного центра будут более 200 сотрудников.

Известно, что инвестиции в проект составили более 620 миллионов рублей.