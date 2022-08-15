Глава МЧС Армении исключил версию теракта в ТЦ "Сурмалу"

Министр чрезвычайных ситуаций Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта на ереванском оптовом рынке "Сурмалу".

"Судя по видео момента взрыва, о террористическом акте не может быть и речи", - подчеркнул он, добавив, что в самом начале произошло возгорание, затем повалили клубы дыма, после чего последовал взрыв.

По предварительным данным, взрыв произошел на одном из складов с фейерверками.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на ереванском рынке "Сурмалу" достигло шести, ранения получил 61 человек. По данным МЧС Армении, неизвестна судьба еще минимум 15 человек.

В данный момент спасатели не могут использовать тяжелую технику, так как под завалами могут находиться люди, передает ТАСС.