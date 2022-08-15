Эффективность губернаторов поставят в зависимость от площади лесных пожаров

Оценку работы губернаторов поставят в зависимость от сокращения лесных пожаров в их регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он провел в Якутске совещание по ликвидации ЧС и их последствий.

По словам Мишустина, правительство уже утвердило методику расчета показателя.

"Главная задача - как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром",- сказал премьер на совещании в Якутске.

Для каждого региона будет установлен свой целевой показатель. Это средняя площадь пожаров за последние пять лет (2017-2021 гг.), умноженная на специальный коэффициент, который будет ежегодно снижаться.

Так, для дальневосточных регионов в 2022 году коэффициент будет 0,75, а в 2026 году – уже 0,5. Во вторую группу вошли все остальные регионы, здесь коэффициент будет меняться от 0,9 в этом году до 0,5 в 2030 году.

"Борьба с лесными пожарами – прежде всего обязанность региональных властей. Президент неоднократно это подчёркивал. Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и нужную технику. У вас есть всё, что требуется для эффективной организации такой работы", - заявил Мишустин губернаторам.

Между тем, далеко не все регионы согласны с методиками, которые разрабатывает правительство. Так, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал главу Рослесхоза Ивана Советникова за рейтинг эффективности ведения лесного хозяйства. В этом рейтинге Чечня попала на одно из последних мест, при этом в республике, по словам Кадырова, уже несколько лет не было ни одного лесного пожара, не ведется незаконная рубка леса, но есть изувеченные заминированные леса, с которыми невозможно ничего сделать, в том числе сдать в аренду.