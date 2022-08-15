Эффективность губернаторов поставят в зависимость от площади лесных пожаров

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Дальневосточный ФО В России
Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

Эффективность губернаторов поставят в зависимость от площади лесных пожаров

Оценку работы губернаторов поставят в зависимость от сокращения лесных пожаров в их регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он провел в Якутске совещание по ликвидации ЧС и их последствий.

По словам Мишустина, правительство уже утвердило методику расчета показателя.

"Главная задача - как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром",- сказал премьер на совещании в Якутске.

Для каждого региона будет установлен свой целевой показатель. Это средняя площадь пожаров за последние пять лет (2017-2021 гг.), умноженная на специальный коэффициент, который будет ежегодно снижаться.

Так, для дальневосточных регионов в 2022 году коэффициент будет 0,75, а в 2026 году – уже 0,5. Во вторую группу вошли все остальные регионы, здесь коэффициент будет меняться от 0,9 в этом году до 0,5 в 2030 году.

"Борьба с лесными пожарами – прежде всего обязанность региональных властей. Президент неоднократно это подчёркивал. Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и нужную технику. У вас есть всё, что требуется для эффективной организации такой работы", - заявил Мишустин губернаторам.

Между тем, далеко не все регионы согласны с методиками, которые разрабатывает правительство. Так, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал главу Рослесхоза Ивана Советникова за рейтинг эффективности ведения лесного хозяйства. В этом рейтинге Чечня попала на одно из последних мест, при этом в республике, по словам Кадырова, уже несколько лет не было ни одного лесного пожара, не ведется незаконная рубка леса, но есть изувеченные заминированные леса, с которыми невозможно ничего сделать, в том числе сдать в аренду.

Теги: губернаторы, лесные пожары, эффективность, михаил мишустин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети