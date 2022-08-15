У Зеленского обвинили людей Порошенко в раскачке ситуации

Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отправила запрос в СБУ с требованием провести расследование по факту существования сети волонтеров и политиков, которые сознательно дестабилизируют ситуацию в стране. Хотя конкретных фамилий и организаций не было названо, атака была предпринята прежде всего на сторонников экс-президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствует и последовавшее заявление его партии.

Безуглая заявила, что они используют следующий медийный прием - разъединение политического руководства и военного, чтобы успехи ВСУ не связывать с Владимиром Зеленским, а провалы - связывать.

"Подобные явления – идеальный плацдарм для работы России по внутренней дестабилизации страны", - написала она.

Партия Порошенко "Евросолидарность", которая восприняла обвинения на свой счет, сделала специальное заявление, в котором обвинила офис президента в обесценивании вклада Порошенко в борьбу против России и оскорблении ее волонтеров. И партия не потерпит подобных хамских выпадов.

Экс-депутат Рады Борислав Береза (из лагеря Порошенко) посоветовал офису Зеленского "взять на короткий поводок свою болонку".

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Безуглая выполняет заказ офиса Зеленского. Там недовольны рейтингом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого хотят снять за самостоятельность. А также тем, что ответственность за провалы ложится только на Зеленского, а не на Залужного, который заранее предупреждал Киев о провалах за авантюры. Этим пользуются противники Зеленского.