В Прикамье назначен исполняющий обязанности министра транспорта

В Пермском крае назначен и.о. главы краевого минтранса.

Им стал экс-руководитель управления автомобильных дорог и транспорта Сергей Вешняков. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Прежний глава ведомства Андрей Алякринский ранее получил должность вице-премьера регионального правительства, он будет курировать работу минтранса и минстроя.

Андрей Алякринский назначен министром транспорта в ноябре 2020 года. До этого он занимал должность замдиректора "Пермавтодор".