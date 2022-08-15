15 Августа 2022
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Либерально-демократическая партия России, ЛДПР (2018) | Фото: Накануне.RU

"Никто не согласовывал": в приморской ячейке ЛДПР объяснили появление агитации с качком-"хозяйственником"

В приморской ячейке ЛДПР объяснили появление агитации с бодибилдером-"хозяйственником".

В День физкультурника в сети появилась и сразу завирусилась агитка с кандидатом в гордуму Владивостока Андреем Фесиком. Мужчина является не только членом партии, но и активистом бодибилдерского движения, что наглядно демонстрирует его обнаженный торс, под которым была подпись "Крепкий хозяйственник".

Депутат законодательного собрания Приморского края Андрей Андрейченко сообщил в Telegram-канале: "наши активисты решили пошутить перед днём физкультурника, и набросали Андрею плакат. Никто его не согласовывал, пускать его в печать никто не планировал. Люди у нас в партии креативные, другим кандидатам за выходные тоже накидали шуточных плакатов для внутреннего пользования, чтобы поднять настроение. В работу макет, который сейчас во всех телеграмм-каналах страны не пошёл. Никто не планировал его как-то продвигать, печатать".

Сам Фесик сказал, что в этой шуточной рекламе авторы хотели поиронизировать над избирательным клише "крепкий хозяйственник". "Современные проблемы требуют современных решений и порой, чтобы привлечь внимание, нужны новые форматы агитации. По поводу "крепкого хозяйственника" — просто мы решили обыграть один из самых стереотипных лозунгов. Так сказать, показать пример, как должен выглядеть настоящий крепкий хозяйственник", - цитирует Фесика Газета.Ру.

Теги: лдпр, андрей фесик, бодибилдер



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