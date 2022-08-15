Адвокат экс-баскетболистки УГМК Грайнер обжаловал приговор

Защита американской баскетболистки и бывшего члена екатеринбургской команды УГМК Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки Марию Благоволину.

Напомним, в начале месяца суд приговорили баскетболистку к 9 годам колонии общего режима. Помимо лишения свободы, спортсменке также назначили штраф в размере 1 млн рублей.

После этого президент США Джо Байден, назвал приговор неприемлемым, добавив, что Вашингтон требует немедленного освобождения американки. Адвокат также заявила, что суд проигнорировал все доказательства защиты и факт признания вины подсудимой.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. Это, по ее словам, распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов. Вместе с тем, отметила Грайнер, она не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.