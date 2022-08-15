15 Августа 2022
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День выборов в Ноябрьске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Испании расследуют более 260 жалоб на уколы шприцами в клубах и на фестивалях

В Испании расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах, сообщила радиостанция Cadena SER.

Отмечается, что в большинстве случаев жертвами стали девушки. При этом во всех случаях токсикологические отчеты были отрицательными.

Как пишут "Известия", из последних жалоб 23 были зарегистрированы в Каталонии, 20 — в Наварре и 16 — в Стране Басков.

Правоохранительные органы считают, что причины и мотивы у предполагаемых виновных разные. Ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан.

Также отмечается, что последнее время жалобы в связи с уколами шприцами участились. Случаи происходят в ночных клубах, на музыкальных фестивалях, на дискотеках.

Теги: испания, уколы шприцами



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