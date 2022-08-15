Киссинджер призвал власти США не нагнетать ситуацию с Тайванем

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Учения НОАК вокруг Тайваня. (2022) | Фото: Синьхуа

Киссинджер призвал власти США не нагнетать ситуацию с Тайванем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал администрацию Джо Байдена к осторожности в ситуации с Тайванем. В интервью The Wall Street Journal Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые сам же Вашингтон отчасти создал, но без какого-либо представления о том, чем это все закончится.
Читайте также:

Он отмечает, что действия США приводят к базовым изменениям того мира и равновесия в регионе, который сохранялся в течение 50 лет.

"Если вы считаете, что конечным результатом ваших усилий должно быть навязывание ваших ценностей, тогда, я думаю, равновесие невозможно", - подчеркнул Киссинджер.

Доцент Китайского университета Жэньминь в Пекине Диао Дамин считает, что послание Киссинджера имеет решающее значение, которое показывает, что на протяжении последних 50 лет США и Китай поддерживали определенный консенсус по тайваньскому вопросу, заложивший основу для двусторонних отношений.

После визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань демонстративно прилетела делегация американских конгрессменов. Пекин призвал США "не играть с огнем". Китай начал военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на "политические игры" Тайбэя и Вашингтона.

Теги: США, Тайвань, Генри Киссинджер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети