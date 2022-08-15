Киссинджер призвал власти США не нагнетать ситуацию с Тайванем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал администрацию Джо Байдена к осторожности в ситуации с Тайванем. В интервью The Wall Street Journal Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые сам же Вашингтон отчасти создал, но без какого-либо представления о том, чем это все закончится.

Он отмечает, что действия США приводят к базовым изменениям того мира и равновесия в регионе, который сохранялся в течение 50 лет.

"Если вы считаете, что конечным результатом ваших усилий должно быть навязывание ваших ценностей, тогда, я думаю, равновесие невозможно", - подчеркнул Киссинджер.

Доцент Китайского университета Жэньминь в Пекине Диао Дамин считает, что послание Киссинджера имеет решающее значение, которое показывает, что на протяжении последних 50 лет США и Китай поддерживали определенный консенсус по тайваньскому вопросу, заложивший основу для двусторонних отношений.

После визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань демонстративно прилетела делегация американских конгрессменов. Пекин призвал США "не играть с огнем". Китай начал военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на "политические игры" Тайбэя и Вашингтона.