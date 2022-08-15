В Челябинске грузовик столкнулся с бензовозом

В Челябинске на пересечении автодороги Меридиан с улицей Гончаренко столкнулись два большегруза. В результате ДТП на асфальт разлилось топливо, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону.

Авария произошла сегодня днем. Водитель грузового автомобиля "МАЗ", по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз" с полуприцепом Цистерна, перевозившего бензин. В результате ДТП произошло повреждение цистерны, топливо разлилось на асфальт.

В настоящий момент ликвидируются последствия розлива топлива.