15 Августа 2022
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Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Дерипаска подал в суд на Тинькова

Основатель "Русала" Олег Дерипаска подал в суд на основателя "Тинькофф-банка" Олега Тинькова. Иск о защите чести и достоинства будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

Сообщается, что иск также подан к американской компании Meta* (*признана российским судом экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Вероятно, в иске описывается ситуация, произошедшая еще в апреле этого года, когда Тиньков оставил комментарий в одной из соцсетей, принадлежащей Meta*. "Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель", — написал Тиньков в ответ на высказывание подписчика.

Олег Тиньков сейчас проживает в Лондоне. В недавнем интервью Юрию Дудю** (** внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Тиньков заявил, что считает Дерипаску и других олигархов "жуликами", так они во времена приватизации в 90-е скупили по дешевке народное имущество.

Теги: олег дерипаска, олег тиньков, meta, суд



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