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Общество Свердловская область
Испорченная картина ученицы Малевича &quot;три фигуры&quot; (2022) | Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Вечерний Ургант&quot;

В Екатеринбурге стартует суд над охранником, разрисовавшим картину ученицы Малевича

19 августа Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит дело о порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил адвокат Алексей Бушмаков,

Напомним, обвиняемым по этому делу является бывший охранник Ельцин-центра Александр Васильев, который сознался, что пририсовал безликим персонажам картины глаза шариковой ручкой. Работа является частью коллекции Третьяковской галереи, застрахованной на 75 млн рублей. На то, чтобы удалить с полотна маленькие глазки, нарисованные ручкой, реставраторам потребовалось 250 тыс. рублей.

Инцидент произошел еще 7 декабря. Изначально в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело, а Минкультуры РФ решило выделить дополнительные средства музеям Свердловской области на усиление охраны своих произведений.

Позднее пенсионер рассказал, что подрисовать глаза героям картины ему предложили подростки, которые заявили, что это их рисунок. Охранник не усомнился в "детской руке" художника. В эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант высмеял охранника и даже предположил, как он мог выглядеть.

Испортив полотно, мужчина причинил государственной Третьяковской галерее материальный ущерб в 250 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость работ по реставрации произведения искусства. Инцидент с порчей картины ученицы Малевича вышел на международный уровень.

Теги: Екатеринбург, Малевич, картина, охранник, суд



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