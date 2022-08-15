КНР продолжил военные учения вокруг Тайваня в ответ на "политические игры" Тайбэя и Вашингтона

Китай проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на "политические игры" Тайбэя и Вашингтона. Об этом сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ши И.

В заявлении подчеркивается, что будут приняты все необходимые меры для защиты суверенитета страны и мира и стабильности в Тайваньском проливе, пишет Regnum.

Как заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь, власти Китая предупреждают, что попытки использования Тайваня для взятия КНР под контроль обречены на провал.

"Полагаться на США для обретения "независимости" равносильно самоубийству", — добавил он.

Напомним, народно-освободительная армия Китая во вторник объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение и оборона острова Тайвань.

14 августа вслед за спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань прибыла группа из пяти конгрессменов. Программой визита предусмотрены встреча с главой администрации Тайваня, посещение парламента и МИДа.