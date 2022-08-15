В Нижневартовске появились новые подробности в деле матери, убившей младенца "за капризное поведение"

Мать 27-летней жительницы Нижневартовска, которая, по версии следствия, убила своего ребенка, уверена, что ее дочь не виновна. Более того, она собирается судиться с журналистами, которые рассказали, как женщина издевалась над младенцем.

Об этом сообщает местный телеканал "Мегаполис". Как стало известно, у женщины было двое детей - двойняшки. СМИ опубликовало видео следственного эксперимента, на котором женщина рассказывает о том, как убила мальчика.

Женщина утверждает, что якобы случайно убила ребенка и просит изменить статью на "Убийство по неосторожности". Однако согласно медицинским заключениям у младенца были сломаны почти все ребра и травмы были старые, находились в стадии заживления.

Напомним, в отношении женщины возбуждено дело по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию, истязание несовершеннолетних, убийство малолетнего.

Как сообщало Накануне.RU по версии следствия, обвиняемая с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года избивала своего четырехмесячного ребенка "за капризное поведение". Младенцу были причинены травмы внутренних органов. От травм ребенок умер в больнице в июне прошлого года, проведя в больнице 151 день.

Девочку будет воспитывать отец ребенка. У нее не обнаружено никаких травм.