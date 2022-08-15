15 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
Правительство Новосибирской области (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников: Новосибирску выделят дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на ремонт дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона подтвердил решение о выделении дополнительных средств Новосибирску. Такое решение было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии областного центра.

«Как докладывают оба министра, в связи с подтверждённой фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей», – отметил глава региона.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, при этом Андрей Травников заострил внимание на необходимости своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе, в частности, подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил губернатору, что допсредства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели, соответствующие поручения коллегам по министерству финансов даны.

Теги: ремонт дорог, андрей травников, анатолий локоть, дополнительные средства



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