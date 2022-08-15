Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга за переполненные школы

Число учеников в Екатеринбурге сильно превышает предусмотренные мощности местных школ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, которая и организовала соответствующую проверку по региону. За переполненные образовательные учреждения будет отвечать глава города Алексей Орлов.

"С целью принятия дополнительных мер в сфере организации общедоступного образования со стороны органа местного самоуправления прокуратура г. Екатеринбурга главе Екатеринбурга внесла представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Помимо ряда школ, где число обучающихся превышает проектные мощности, в широко застраиваемых микрорайонах уральской столицы довольно остро стоит вопрос с образовательными учреждениями. При этом муниципальные программы не предусматривают строительство таких объектов вблизи строящегося жилья.

Аналогичные нарушения также были зафиксированы в Белоярском городском округе. МАОУ "Косулинская СОШ № 8" по документам может вместить в себя только 464 ученика, однако на сегодняшний день там учатся 1,1 тыс. школьников. В здании начальной школы для учебы также предусмотрено всего 120 мест, при том, что фактически в нем обучается 250 несовершеннолетних.

В связи с этим прокуратура потребовала через суд от администрации Белоярского городского округа построить новое образовательное учреждение в с. Косулино до 31 декабря 2022 года. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Прокуратура контролирует проводимые в настоящее время работы по строительству школы.