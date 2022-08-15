15 Августа 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: admhmao.ru

Афганистан заявил о желании покупать нефть у России по бартеру

Министр промышленности и торговли Исламского эмирата Афганистан Нуриддин Азизи заявил, что в ходе переговоров в Москве делегация талибов* предложила России продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти.

По его словам, Афганистан сможет покупать еще больше нефти, если РФ готова поставлять больше, пишет РИА Новости.

Азизи добавил, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, при условии, что у России "будет потребность в какой-нибудь афганской продукции".

Напомним, в мае временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил о намерении покупать у России нефть и газ. Он подчеркнул, что Афганистан очень заинтересован в закупках российского топлива и настроен подписать конкретные соглашения. При этом Кабул не собирается запрашивать у Москвы кредиты или брать в долг у других стран, делает упор на инвестиции.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России

Теги: афганистан, нефть, россия



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