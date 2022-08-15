Экс-директора МКУ "Городская среда" в Челябинске оставили в СИЗО по делу о получении взяток

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего директора МКУ "Городская среда" Александра Грезева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сторона защиты просила избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий.

Под стражей бывший чиновник пробудет до 27 августа.

По версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 гг. получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 3,7 млн рублей за способствование незаконному размещению индивидуальными предпринимателями нестационарных торговых объектов на территории Челябинска и непринятие мер по демонтажу этих объектов.

По уголовному делу также был задержан бывший заместитель директора МКУ "Городская среда". Его обвиняют в получении взятки.