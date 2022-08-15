"АвтоВАЗ" в Тольятти возвращает пятидневную рабочую неделю

Сотрудники тольяттинского производства "АвтоВАЗа" с 15 августа возвращаются к традиционному, пятидневному графику работы, сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о подразделениях, выпускающих Lada Granta и Lada Niva. С 29 августа по 27 ноября они и вовсе перейдут на шестидневную рабочую неделю, сообщила ранее профсоюзная организация компании.

Работники, занятые на сборке Granta, две недели в конце августа будут работать в две смены, на конвейере Niva будут работать в одну смену.

Ранее сообщалось, что с июня по сентябрь "АвтоВАЗ" будет работать по четыре дня в неделю. В июне руководство компании не исключало, что четырехдневка будет продлена до начала ноября – из-за падения спроса на рынке и проблемами с поставкой деталей. Но уже в июле стало известно о планах по возобновлению сборки ряда популярных моделей, правда, в импортозамещенной комплектации.

Между тем, на подразделении "АвтоВАЗа" в Ижевске, где производят Lada Vesta, начали предлагать добровольно уволиться с выплатой пяти окладов. Также единовременную выплату в размере семи средних зарплат предлагают работникам предпенсионного возраста, готовым уйти на досрочную пенсию. Сейчас в штате ижевского завода около 3 тыс. человек.