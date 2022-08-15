Минздрав нашел нарушения после смерти уральца, который 12 дней не мог попасть к врачам

Свердловский Минздрав рассказал об итогах служебной проверки после смерти мужчины, который долго не мог попасть к врачам. Выявлены нарушения.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, 32-летний житель Верхней Туры пытался попасть на прием к медикам 12 дней, но никто не воспринимал его жалобы всерьез.

"Когда он уже с трудом дышал, не мог есть и пить – повезли по больницам. В нижнетагильской назначили анализы", - пишет канал.

Однако до них свердловчанин не дожил и умер в приемном покое больницы.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Свердловской области. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, мужчина, о котором идет речь, скончался в июне 2022 года. После этого областным Минздравом была проведена проверка.

"По результатам которой выявлены нарушения клинических рекомендаций и стандартов оказания скорой медицинской помощи. В рамках наших полномочий главному врачу медицинской организации поручено принять организационные и управленческие решения, направленные на улучшение качества оказания медпомощи, а также меры дисциплинарного взыскания к медицинским работникам, допустившим нарушения", - добавил представитель Минздрава.

Напомним, похожий случай произошел в августе: 73-летняя жительница уральского города Верхняя Тура скончалась в нижнетагильской больнице. Утверждалось, что старушка ждала медпомощи несколько часов, но в итоге так ее и не дождалась. После этого свою проверку начал Следственный комитет, итогом которой стало возбуждение уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.