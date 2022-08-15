Трамп потребовал вернуть ему секретные материалы, изъятые во время обыска ФБР

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от ФБР вернуть изъятые в его поместье документы "на то место, откуда их взяли". Трамп заявил, что агенты бюро изъяли материалы, которые подпадают под действие адвокатской тайны, а также бумаги, защищенные привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию).

Обыски в поместье Трампа Мар-о-Лаго в Палм-Бич (Флорида) прошли на прошлой неделе. Суд штата опубликовал ордер на обыск и протокол обыска. Согласно документам, обыск был этапом сбора улик в расследовании о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Экс-президенту США может грозить до пяти лет тюрьмы, если в результате расследования ФБР выяснится, что он нарушил законодательство о государственной тайне и обращении с секретными документами.

В ходе обыска ФБР обнаружило 11 пакетов секретных документов, в том числе некоторые материалы с пометкой "совершенно секретно/SCI" – это один из самых высоких уровней секретностей в США.

В ордере на обыск указываются минимум три статьи, фигурантом которых может стать Трамп: нарушение закона о шпионаже, воспрепятствование правосудию и незаконное использование государственных документов.

Впрочем, пока в рамках расследования обвинения никому не предъявлены.

Протокол обыска сообщает, что агенты ФБР изъяли в Мар-о-Лаго более 20 коробок с документами, фотографии, рукописные заметки и т.д.

О содержании всех документов не сообщается, но известно, что одна из папок содержит материалы о помиловании Роджера Стоуна, соратника Трампа, который в 2019 году был осужден за ложь Конгрессу во время расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Также в списке изъятого значатся некие "материалы о президенте Франции".