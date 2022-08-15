Бывший командир СОБРа "Рысь" назначен замглавы Росгвардии, - Хинштейн

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Росгвардия (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Бывший командир СОБРа "Рысь" назначен замглавы Росгвардии, - Хинштейн

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем директора Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ершов ранее был командиром спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Рысь". До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

"Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Генерал-лейтенант участвовал в обеих чеченских кампаниях, в самых громких спецоперациях, в том числе по освобождению заложников в Буденновске, «Норд-Осте» и Первомайском. Ершов является кавалером десяти госнаград, в числе которых три ордена Мужества.

В марте Хинштейн сообщил, что из Росгвардии уволился замдиректора Роман Гаврилов.

Увольнение произошло на фоне появления информации в крупных телеграм-каналах о возможном расследовании хищения средств, выделенных на обеспечение войск, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.

Теги: росгвардия, ершов, собр рысь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети