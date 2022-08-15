Бывший командир СОБРа "Рысь" назначен замглавы Росгвардии, - Хинштейн

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем директора Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ершов ранее был командиром спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Рысь". До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

"Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Генерал-лейтенант участвовал в обеих чеченских кампаниях, в самых громких спецоперациях, в том числе по освобождению заложников в Буденновске, «Норд-Осте» и Первомайском. Ершов является кавалером десяти госнаград, в числе которых три ордена Мужества.

В марте Хинштейн сообщил, что из Росгвардии уволился замдиректора Роман Гаврилов.

Увольнение произошло на фоне появления информации в крупных телеграм-каналах о возможном расследовании хищения средств, выделенных на обеспечение войск, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.