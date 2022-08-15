15 Августа 2022
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Экономика В России
Магазин OBI в ТЦ МЕГА в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Цена российского бизнеса OBI при продаже новому владельцу составила 600 рублей

Бизнесмен Йозеф Лиокумович раскрыл сумму сделки по покупке российского бизнеса OBI. Сделка была закрыта в конце июля. По словам предпринимателя, 27 гипермаркетов с 4,9 тыс. сотрудниками достались ему за 600 рублей. Три года назад, еще до пандемии, Лиокумович уже пытался выкупить этот бизнес – за 100 млн евро.

В интервью российскому Forbes бизнесмен рассказал, что сеть OBI в России только до 2015 года была суперуспешной, а потом начала приносить убытки. Ему было обидно на это смотреть, поскольку он знал как исправить ситуацию и вернуть прибыль.

Лиокумович добавил, что в прошлом году убытки OBI в России составили 2,5 млрд руб., ситуация в этом году лишь добавила задолженность.

"Более 30 млн евро была задолженность, но мы ее урегулировали. Есть еще иски по долгам от российских компаний, которые подавались до моего прихода, с ними мы разбираемся. Многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании. Например, стоимость аренды у нас превышает рыночную на 28%, товары закупались дороже, чем они продаются в рознице. Такие вещи невозможны, конечно", - говорит новый владелец бизнеса.

Теги: obi, долги, убытки



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