Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Челябинской области Татьяну Колчинскую. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно документу, она уволена по собственной инициативе.
Напомним, Татьяна Колчинская занимала должность замминистра здравоохранения с января 2021 года. До назначения она работала заместителем главного врача по поликлинике горбольницы № 1 Челябинска.