Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения Челябинской области

Напомним, Татьяна Колчинская занимала должность замминистра здравоохранения с января 2021 года. До назначения она работала заместителем главного врача по поликлинике горбольницы № 1 Челябинска.

Согласно документу, она уволена по собственной инициативе.

Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Челябинской области Татьяну Колчинскую. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





